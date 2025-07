Milan, contatti per Boniface: Tare studia le condizioni per l’operazione con il Bayer Leverkusen

Nuovi contatti del Milan per Victor Boniface: il ds rossonero Igli Tare studia le condizioni dell'operazione con il Bayer Leverkusen.

Prosegue la campagna di rafforzamento da parte del Milan, che ha appena cominciato a preparare la nuova stagione a seguito del raduno del 7 luglio. Il tecnico Massimiliano Allegri ha chiarito come ogni operazione di mercato da parte dei rossoneri sia frutto di una grande sinergia da parte dell’intero gruppo lavoro, con il direttore sportivo Igli Tare che sta intensificando i contatti sulle varie piste e i diversi obiettivi per regalare al proprio allenatore la miglior rosa possibile per l’annata della ripartenza e della rinascita. E fra le priorità segnate sul taccuino del dirigente albanese resiste anche il desiderio di acquistare una nuova punta.