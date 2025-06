Milan, colloqui positivi per Samardzic: le commissioni non sono un problema

Lazar Samardzic resta un obiettivo del Milan. Parallelamente alla trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana, per il quale sono attese novità nelle prossime 48 ore, Ibrahimovic, Furlani e Moncada sono impegnati su altri fronti, quello del centrale difensivo Strahinja Pavlovic e quello del centrocampista nato in Germania ma con passaporto serbo, legato all'Udinese da un contratto in scadenza nel 2026. Il numero 24 bianconero è un'opzione molto gradita alla squadra mercato rossonera, che ha il suo nome sul taccuino da tempo, che potrebbe regalarlo a Fonseca nelle prossime settimane. Dopo la fase esplorativa le parti sono pronte ad entrare nella fase calda.

