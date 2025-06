Milan, da chi si riparte? Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Leao e Okafor: tutte le scelte di Conceicao

Una ripartenza necessaria: per l’umore dell’ambiente, per la pressione creatasi, per le ambizioni di proprietà e dirigenza, per la classifica che si era fatta sempre più preoccupante e lontana dagli obiettivi stagionali imposti. Il Milan, proprio sul gong del 2024, decide di cambiare, esonerare Fonseca e affidare la panchina a Sergio Conceicao.

COME CAMBIA IL MERCATO DEL MILAN CON CONCEICAO

Presentatosi quest’oggi in conferenza stampa, ci sono almeno tre passaggi sui quali vorremmo porre l’accento: in primis "Non c'è il problema di una cosa, ci sono tante cose che non funzionano. Altri preferiscono parlare di tattica, altri di problemi fisici, altri mentali. Fonseca ha avuto bellissimi periodi qua, altri non tanto, ma questo fa parte del mestiere dell'allenatore. Noi cerchiamo sempre la perfezione, ma non è possibile”, in secundis "Voglio conoscere bene la squadra, non solo i grandi, ma anche il Milan Futuro. Non è giusto parlare di mercato perché non conosco bene tutti, soprattutto i giovani" e infine "Per me sono uguali per come gestisco lo spogliatoio. Non faccio la differenza se ha 17 anni o 37, dipende da cosa farà in allenamento. Se si allenerà al massimo, ma non il loro, ma un altro limite. Veramente non ci sono differenze. Nello spogliatoio loro sanno che il discorso è uguale per tutti. Dopo ci sono discussioni personali. I miei discorsi personali con Leao magari saranno diversi da quelli di un altro, perché saranno caratteri diversi”.

COME PUO' GIOCARE IL MILAN DI CONCEICAO

Tre sottolineature fondamentali da parte di Conceicao che hanno chiarito immediatamente la direzione intrapresa dall’allenatore portoghese: ci sono tanti aspetti che non stanno e che non hanno funzionato nel Milan targato 2024/25, ma le responsabilità vanno suddivise tra tutte le varie componenti. In secondo luogo, l’ex Porto ha mostrato fiducia verso gli attuali membri della rosa rossonera, andando a evidenziare sia la necessità di conoscere ogni suo giocatore nei minimi dettagli, sia quanto sarà la qualità e l’intensità dei loro allenamenti a permettergli di avere la possibilità di scendere in campo e prendersi in spalla la risalita in campionato del club di Via Aldo Rossi.

Ma, dunque, sulla base delle sue convinzioni tecniche e delle possibili future scelte di mercato, da quali elementi ripartirà Conceicao? Chi potrà tornare in auge e prendersi un posto nello scacchiere rossonero?