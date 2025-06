Milan, da Leao a Pulisic: tutti gli infortunati e quando tornano

Il Milan perde anche Rafael Leao. La vittoria rossonera, in quel del Bentegodi di Verona, ha sì permesso a Paulo Fonseca di salvare nuovamente la sua panchina, ma è stata resa amara dall’infortunio occorso al numero 10 lusitano. Una tegola per il club di Via Aldo Rossi che si va ad aggiungere a una lunga lista di calciatori che mancheranno nelle rotazioni del tecnico portoghese.

L'allenatore dei meneghini, infatti, in vista delle prossime sfide contro la Roma (di scena domenica 29 dicembre, alle ore 20.45, e valida per la 18a giornata di Serie A) e con la Juventus (venerdì 3 gennaio 2025 per la semifinale di Supercoppa Italiana) non potrà contare su molti giocatori, tutti infortunati e quindi non disponibili per due sfide estremamente delicate sia per la risalita in classifica in campionato sia per l’ambizione di portare a casa almeno un trofeo in questa annata.

TANTI ASSENTI - Una situazione di vera emergenza, visto che sono tanti i giocatori che non sono a disposizione di Fonseca per le prossime partite: Jovic, Morata, Pulisic, Leao, Okafor, Loftus-Cheek e Musah che si sono andati ad aggiungere ai lungodegenti Bennacer e Florenzi. Tutti hanno tempi di recupero differenti, ma quando potranno tornare a disposizione? Andiamo ad analizzare caso per caso, dopo la ripresa degli allenamenti odierna.