Milan, da Maignan a Abraham: 8 scelte da fare entro fine anno

Il Milan del futuro non è ancora stato delineato. I risultati del campo - inevitabilmente - incideranno nella costruzione della squadra almeno quanto le scelte che l'amministratore delegato Giorgio Furlani sarà chiamato a compiere fra dirigenza e panchina con le decisioni da prendere per il nuovo direttore sportivo e di conseguenza per il nuovo allenatore. Insomma quello rossonero è letteralmente un cantiere aperto, ma da qui a fine stagione anche per quanto riguarda l'attuale rosa, ci sono almeno 8 decisioni che dovranno essere prese.

8 CASI APERTI - Analizzando l'attuale organico a disposizione di Sergio Conceicao ci sono infatti 8 giocatori i cui contratti con il club rossonero scadranno di fatto entro un anno, entro il 30 giugno 2026. E i nomi sono tutt'altro che banali e potrebbero spostare e di molto i piani mercati di chi prenderà il posto vacante di direttore sportivo. Si va da Theo Hernandez e Maignan (i cui contratti scadranno a fine anno) fino a Tammy Abraham, Kyle Walker e Joao Felix su cui si dovrà prendere una decisione sugli attuali prestiti. Ecco tutte le situazioni caso per caso.

L'articolo prosegue qui sotto