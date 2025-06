Milan, disastro scontri diretti: solo 7 punti in 12 partite

Il rendimento del Milan, attualmente nono in Serie A, negli scontri diretti contro le prime otto della classifica è davvero disastroso: i rossoneri hanno infatti raccolto finora appena 7 punti in 12 partite. Confrontando le prime 9 della classifica e limitandoci solo agli scontri diretti, il dato del Diavolo è impietoso:

1. Napoli media punti 1.93 (29 punti in 15 partite)

2. Fiorentina 1.69 (22 punti in 13 partite)

3. Bologna 1.60 (16 punti in 10 partite)

4. Inter 1.54 (20 punti in 13 partite)

5. Atalanta 1.50 (18 punti in 12 partite)

6. Juventus 1.23 (16 punti in 13 partite)

7. Lazio 1.00 (12 punti in 12 partite)

8. Roma 0.70 (7 punti in 10 partite)

9. Milan 0.58 (7 punti in 12 partite)

Ecco di seguito tutti gli scontri diretti della stagione: