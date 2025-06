Manca sempre meno a domenica 15 dicembre, una data cerchiata in rossonero dal Milan. Il club festeggerà in occasione della sedicesima giornata di campionato di Serie A a San Siro contro il Genoa il 125° anniversario dalla sua fondazione proprio al cospetto di ex come Messias, Vieira e Balotelli. La festa sarà di quelle importanti, di seguito il programma della serata.

TRE ATTACCANTI NELLA HALL OF FAME - Intorno alle ore 19,30 è prevista la premiazione in campo dei tre attaccanti che entreranno nella Hall of Fame: verranno scelti tra van Basten, Shevchenko, Pato, Inzaghi, Weah e Ibrahimovic.

MALDINI INVITATO - Allo stadio ci saranno tanti grandi ex campioni, soprattutto i tre olandesi: Van Basten, Gullit e Rijkaard. Una lista è composta da: Seedorf, Inzaghi, Pato, Abbiati, Simone, Tassotti, F.Galli, Evani, Donadoni, Costacurta, Serginho, Zambrotta, Jankulovski, Brocchi, Zaccardo e Oddo Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan ha invitato anche Maldini che non avrebbe ancora confermato la presenza.

MAGLIA CELEBATIVA - La squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa, che è disponibile già da ieri in pre-order sullo store online del Milan e che nelle prime 24 ore ha fatto registrare numeri da record. Si tratta di una divisa da gioco a maniche lunghe senza loghi sponsor, né nomi dei calciatori sulla schiena.

NELLA GALLERY LE FOTO DELLE MAGLIE