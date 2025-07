Milan, è il giorno di Modric: attesa per l'arrivo, il programma della sua prima giornata in rossonero

E' finalmente arrivato il momento dell'arrivo di Luka Modric al Milan: il croato si prepara a sbarcare a Milano per l'iter di visite mediche e idoneità sportiva che precederanno l'ufficialità del suo passaggio in rossonero.

Il conto alla rovescia può dirsi finito. Dopo settimane di lunga attesa, il Milan può finalmente abbracciare Luka Modric che arriva a parametro zero dopo la fine del suo percorso al Real Madrid. Il fuoriclasse croato è pronto a cominciare la sua avventura in maglia rossonera, con i primi passi ufficiosi che si terranno proprio nella giornata di oggi – lunedì 14 luglio 2025 – con l’arrivo in Italia (intorno alle ore 11) e l’avvio dell’iter fra le visite mediche, l’idoneità sportiva e la firma che lo legherà al club di Via Aldo Rossi per l’annata sportiva 2025/26, con opzione per un rinnovo annuale nella stagione seguente. Il contratto di Modric, infatti, sarà valido sino al 30 giugno 2026 (ma si potrà prolungare fino al 2027) con un ingaggio che si aggirerà intorno ai 3,5 milioni di euro.