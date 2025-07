Milan e Napoli: occhi su Scalvini. L'Atalanta alza il prezzo, c'è anche la Premier

Giorgio Scalvini è tornato prepotentemente ad essere uno dei nomi più chiacchierati sul mercato e a mettere gli occhi sul difensore classe 2003 sono state sia il Milan che il Napoli

La stagione 2024/2025 di Giorgio Scalvini non è stata sicuramente di quelle da incorniciare. Prima il recupero dalla rottura del legamento crociato, poi il ritorno in campo e la lussazione alla spalla con successiva operazione. In totale solo 8 presenze fra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. Poco, pochissimo, per uno dei migliori talenti difensivi del calcio italiano che però, oggi, è pronto a rientrare al 100%. Sì, ma con che maglia? Il mercato non ha dimenticato le sue qualità uniche e nelle ultime ore prima il Napoli e poli il Milan hanno messo il difensore nel mirino. E l'Atalanta? sta alzando il prezzo.