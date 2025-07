Milan e Roma: si lavora allo scambio fra Gollini e Sportiello

Milan e Roma sono al lavoro per una nuova operazione in scambio. Massara vuole pescare dalla sua ex-squadra e sta lavorando con Tare per uno scambio di portieri fra Pierluigi Gollini e Marco Sportiello.

L'asse di mercato fra Milan e Roma non accenna a placarsi. Nonostante fra le due società non ci sia stato modo di trovare un accordo per Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, con il primo tornato a Milano e destinato a rimanere alla corte di Massimiliano Allegri e con il secondo ceduto in extremis entro il 30 giugno al Besiktas in Turchia, i due club si sono seduti nuovamente attorno a un tavolo per trattare, questa volta, uno scambio di minore impatto a livello economico, ma di buon livello per la definizione delle rose. Uno scambio di portieri, che però non riguarda né Mile Svilar, né Mike Maignan.