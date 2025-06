Milan, ecco chi arriva a gennaio: da Chukwuemeka a un "nuovo Morata", la situazione

Un avvio di stagione complesso, sotto varie sfumature. Il Milan si ritrova in sesta posizione, dopo 7 giornate di Serie A, a quota 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e altrettanti sconfitte, a cui vanno aggiunti i due ko in Champions League contro il Liverpool a San Siro e con il Bayer Leverkusen alla BayArena in Germania. Non la migliore partenza per la formazione di Paulo Fonseca, i cui automatismi sono ancora da perfezionare. Il percorso è lungo e in salita, ma la dirigenza rossonera era pienamente a conoscenza che la stagione in corso non sarebbe stata delle più semplici: il ciclo appena conclusosi con Stefano Pioli è stato tra i più gloriosi della storia recente del club di Via Aldo Rossi. Confermarsi o migliorarsi sarà una missione complessa, ma alla portata dell’allenatore portoghese, pronto a dare una svolta a quest’annata, già partendo dal termine della sosta. Saranno mesi intensi, prima di affacciarsi nella sessione invernale di mercato, sul quale il Milan sta già lavorando, sia in entrata che in uscita.