Milan, Fofana è già insostituibile mentre Pavlovic fatica. La classifica dei minuti impiegati

La campagna acquisti estiva del Milan aveva la chiara volontà di ridurre il gap con l’Inter per tornare competitivi per la vittoria del campionato. Il lavoro della dirigenza è iniziato con un leggero ritardo motivato con la necessità di fare un mercato più di qualità che di quantità, secondo quanto avevano dichiarato pubblicamente sia Ibrahimovic che Furlani. Il club rossonero ha concluso cinque operazioni in entrata con un focus dedicato sopratutto sull’attacco. Vediamo ora la classifica dei nuovi arrivati per minutaggio concesso dal tecnico Fonseca.