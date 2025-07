Milan-Galatasaray, accordo per l'interruzione del prestito di Morata: manca solo un tassello per il Como

Accordo fra Milan e Galatasaray per l'interruzione del prestito di Morata. Se il Napoli accetterà la proposta dei turchi per Osimhen, arriverà la fumata bianca che porterà Alvaro Morata a vestire la maglia del Como.

Arriva un’importante novità riguardante l’intreccio di mercato che avvolge la figura di Alvaro Morata. Il valzer degli attaccanti sembra finalmente poter partire, ma tutto dipenderà dalla finalizzazione dell’affare che porterà Victor Osimhen a vestire nuovamente la maglia del Galatasaray. Partiamo da questo aspetto: il club turco ha deciso di alzare l’offerta nei confronti del Napoli, arrivando a una proposta pari a 75 milioni di euro pagabili in diverse tranche. Si attende una risposta definitiva da parte del patron azzurro Aurelio De Laurentiis che dovrà decidere se accettare tale assalto oppure continuare a chiedere quei 75 milioni di clausola rescissoria in un’unica soluzione. Dal sì del Napoli, si avrà il via libera per altre operazioni.