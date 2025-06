Milan, genesi delle amnesie in difesa: da Parma a Bratislava, l'analisi di tutti gli errori della stagione

Una vittoria importante, sofferta più del dovuto, ma pur sempre un successo. È l’unica nota positiva della trasferta in Slovacchia del Milan, che esce dallo stadio Tehelne Pole con tre punti sudatissimi e con la terza vittoria consecutiva in Champions League grazie al 2-3 (firmato Pulisic, Leao e Abraham) registrato contro lo Slovan Bratislava.

LA DIFESA RIMANE IL PROBLEMA DEL MILAN

Tuttavia, appare evidente sottolineare come la formazione rossonera sia ricaduta nei medesimi errori difensivi. Resta limpido come all’interno dei meccanismi della retroguardia meneghina ci sia qualcosa che non stia funzionando. Guardiamo qualche dato: 8 gol presi nei cinque turni di Champions League sino a ora, che si sommano alle 14 reti in 12 giornate di campionato (concedendo la bellezza di 3.8 occasioni importanti a partita in Serie A, secondo i dati riportati dal CIES) e alle sole cinque reti inviolate portate a casa in questo primo terzo di stagione. Una fragilità difensiva che si trasporta da tutta l’annata e che non sta trovando una cura ideale che possa permettere al Milan di uscire da questa crisi di reparto e di ritrovare la solidità che un grande club deve avere per puntare a obiettivi di lustro e spessore.

L’ERRORE A BRATISLAVA