Santiago Gimenez al Milan, si può fare e anche subito! Parafrasando la celebre citazione di Gene Wilder nel classico di Mel Brooks del 1974, "Frankestein Junior", la trattativa che porterebbe a Milano l'attaccante messicano di nascita argentina, classe 2001, si è surriscaldata nelle ultime ore e il club rossonero ha presentato la prima offerta, da 36 milioni di euro, bonus compresi: il Feyenoord però ne chiede almeno 40 e fa muro, non volendo cederlo prima della sfida decisiva di Champions League prevista per mercoledì a Lille, che potrebbe valere la fase finale. Si continua però a trattare.

ACCORDO COL GIOCATORE - L'idea è sfruttare le abilità di Rafaela Pimenta, agente della punta del Feyenoord, che sta lavorando ai fianchi del club olandese per ottenere un'apertura all'addio immediato, con il calciatore che non vede l'ora di diventare rossonero e che ha già dato il proprio beneplacito alla partenza in direzione Milano, con un accordo verbale per circa 3 milioni di euro, sino al 30 giugno 2028.