Milan, i dubbi di Fonseca: chi al posto di Theo e Reijnders? Le scelte, la gestione di Leao e Camarda punta il Napoli

La quiete dopo la tempesta. Non per scomodare uno dei componimenti più immensi e famosi di Giacomo Leopardi, ma la situazione in casa Milan è pressoché identica. Se nel pessimismo cosmico leopardiano l’unica gioia della vita era rappresentata dall’assenza del dolore, ecco che nell’ambiente rossonero l’umore non è proprio del tutto differente e l’unica vera felicità è rappresentata da un giorno di riposo inaspettato e da una vigilia che si allunga e lascia maggior tempo a disposizione per preparare la super sfida di martedì sera, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro il Napoli di Antonio Conte. Ma come ci arriva il Milan a questa partita?