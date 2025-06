Milan: Ibrahimovic chiama Morata, si prova a chiudere entro lunedì

E' Alvaro Morata la prima scelta del Milan per l'attacco. Dopo il fallimento della trattativa per Joshua Zirkzee, che salvo sorprese lascerà il Bologna per il Manchester United, il quale è disposto a pagare 40 milioni di euro di clausola e soprattutto 15 milioni di commissioni, Moncada e Furlani hanno virato sull'attaccante spagnola classe 1992, che domenica giocherà al finale dell'Europeo contro Inghilterra oppure Olanda (in campo oggi alle 21). Ibrahimovic e Fonseca, nel primo giorno della stagione, sono stati chiari, il nuovo numero 9 è stato individuato e presto sarà a disposizione. Tutti gli indizi portano all'attaccante ex Juventus, che vuole tornare in Italia, il Paese della moglie Alice.