Milan, Ibrahimovic e Fonseca: la cronistoria del rapporto

Una situazione delicata, complessa. Il Milan, dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool e i fischi ricevuti da parte del pubblico di San Siro, sta vivendo l’ennesima settimana complicata del suo avvio di stagione. Un’annata che, sino a ora, ha regalato una sola affermazione ufficiale (il 4-0 in casa contro il Venezia), oltre a due pareggi e altrettante sconfitte. Per una società ambiziosa come quella rossonera, lo score è fin troppo riduttivo. Chiaro, dunque, come sul banco degli imputati, in prima fila ci sia il tecnico Paulo Fonseca.