Milan: il Bologna si attiva per Pobega, Adli e Okafor. Le situazioni

Il Bologna pensa a tre giocatori in uscita dal Milan: Pobega, Adli e Okafor.

Prosegue il lavoro di ristrutturazione del centrocampo del Milan. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Samuele Ricci dal Torino e l’accordo totale trovato per l’ingaggio di Luka Modric a parametro zero (dopo l’addio al Real Madrid avvenuto a seguito dell’eliminazione della squadra di Xabi Alonso dal Mondiale per Club), i rossoneri si stanno concentrando anche sulla questione cessioni, con alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri e del suo progetto tecnico per la stagione sportiva 2025/26.