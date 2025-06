Milan, il ko di Morata lancia Camarda: sarà convocato per Parma, l'idea di Fonseca tra Jovic e Okafor

Una pessima notizia per il Milan: Alvaro Morata, arrivato dall’Atletico Madrid sotto il pagamento di una clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro, si è fermato a causa di un problema muscolare al termine della partita pareggiata contro il Torino, valida per la prima giornata di Serie A.

L’attaccante spagnolo, risultato decisivo nella rimonta dei rossoneri a San Siro, salterà - è fatto noto - sicuramente la trasferta di sabato contro il Parma, ma, con ogni probabilità, sarà assente anche per il terzo turno di campionato contro la Lazio (datata sabato 31 agosto). Morata sarà fermo per almeno due/tre settimane: il rientro è previsto per il match contro il Venezia del 15 settembre o al massimo per la sfida successiva.