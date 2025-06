Milan, il punto sugli infortunati: rientrano Calabria e Loftus-Cheek, Bennacer no

Il Milan è arrivato alla sosta con tanti dubbi, rilanciati dalla sconfitta di Firenze. Il 2-1 della Fiorentina ha riacceso i riflettori su alcune criticità dei rossoneri, Paulo Fonseca prova a sfruttare il periodo di fermo dei campionati per cercare soluzioni ai problemi e anche per provare a recuperare alcuni pezzi della rosa.

Dalla porta all'attacco, tutti i reparti contano defezioni. La buona notizia, per il Diavolo, è che l'infermeria sembra vicina a svuotarsi. Quattro dei sei giocatori ora ai box sono vicini a fare il loro rientro in gruppo, un segnale incoraggiante in vista di un mini tour de force che vedrà il Milan giocare sette partite prima della prossima pausa per le nazionali: Udinese, Bologna, Napoli, Monza e Cagliari in Serie A, Bruges e Real Madrid in Champions League.

Facciamo il punto sugli infortunati del Milan.