Milan-Inter in Coppa Italia, il precedente del 1998: quando i rossoneri di Capello travolsero 5-0 i nerazzurri di Simoni

La stagione 2024/25 sarà ricordata anche per i tanti derby della Madonnina disputati fra Milan e Inter. Oltre alle due canoniche sfide di campionato, infatti, nerazzurri e rossoneri si sono contesi la Supercoppa italiana nella finale del 6 gennaio 2025, e ora si affronteranno nella doppia sfida delle semifinali di Coppa Italia, con la gara di andata in programma al Meazza mercoledì 2 aprile.

Non è chiaramente la prima volta che le due milanesi si confrontano in Coppa Italia: 27 i precedenti, con 10 vittorie del Milan, 8 pareggi e 9 affermazioni dell’Inter. Ma c’è una partita, quella di andata della stagione 1997/98, che è rimasta nella storia della stracittadina meneghina, in un contesto generale che ricorda un po’ la situazione di questa stagione. Allora come oggi, infatti, l’Inter in campionato lottava per vincere lo Scudetto, mentre i rossoneri, sensibilmente staccati, avevano nella Coppa nazionale un’occasione di riscatto.

In quell’occasione le due formazioni milanesi si affrontarono nei quarti di finale e, a sorpresa, la squadra guidata in panchina da Fabio Capello travolse i “cugini” con un netto 5-0 nella partita di andata dell’8 gennaio. L’Inter di Simoni si impose poi al ritorno per 1-0 due settimane dopo, ma in virtù del pesante punteggio dell’andata, furono i rossoneri a ottenere il pass per le semifinali.

Quell’anno il Milan, che in campionato chiuderà con un deludente 10° posto, dopo aver eliminato anche il Parma in semifinale, si fermerà soltanto in finale contro la Lazio, vittoriosa 3-1 nel match di ritorno a Roma, dopo il successo rossonero per 1-0 nell’andata di San Siro. L’Inter invece, perso fra le polemiche lo Scudetto in favore della Juventus, metterà in bacheca la Coppa Uefa, con una vittoria in finale a spese proprio della Lazio.