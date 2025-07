Gazzetta - Milan, Juventus e ora Inter: anche Xhaka tra le idee per il dopo Calhanoglu

Il club nerazzurro continua a monitorare la situazione del centrocampista turco e pensa anche a un nome d'esperienza per sostituirlo: lo svizzero già accostato alla Serie A

La Serie A continua a flirtare con Granit Xhaka: ora è l'Inter a pensare al centrocampista svizzero.

Una svolta vintage in un mercato votato ai giovani, La Gazzetta dello Sport spiega così la comparsa del giocatore del Bayer Leverkusen nei radar dei nerazzurri, dopo aver già fatto capolino nei pensieri dei rossoneri e dei bianconeri tentati da un colpo di esperienza e low cost.

Per la società di Viale della Liberazione a Milano un'idea più prudente per il dopo Hakan Calhanoglu, per il quale i discorsi sono tutt'altro che chiusi con il Galatasaray: si tratterebbe, eventualmente, di un affare dai costi più contenuti e che darebbe a Cristian Chivu un giocatore di grande esperienza internazionale per il centrocampo.