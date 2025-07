Milan, l'Al Nassr pensa a Pulisic: la posizione rossonera, il rinnovo, l'effetto Retegui

Dall'Arabia arriva la voce di un tentativo dell'Al Nassr per Christian Pulisic: per i rossoneri è un elemento imprescindibile, ma occhio al rinnovo e all'offerta araba

Dall’Arabia si sono diffuse voci di un tentativo dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo per Christian Pulisic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi non hanno ricevuto per il momento offerte e comunque l’americano è ritenuto un elemento cardine del progetto. L’Al Nassr però può tutto e questa ipotesi non può essere scartata, sottolinea l'edizione online del quotidiano rosa.