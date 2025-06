Milan, la difesa horror è una spiacevole abitudine: quattro guai da risolvere, ecco le soluzioni di Fonseca

Qualcosa non torna. Più che qualcosa in realtà. Il Milan visto in scena all’Unipol Domus di Cagliari non può che essere definito come un passo indietro, rispetto alla meraviglia rappresentata dal successo sui campioni d’Europa in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti. A più riprese, sembrava che la vittoria in Champions League potesse rilanciare le ambizioni di una squadra che, sino a quel momento, non aveva ancora espresso quel potenziale decisamente inespresso che la squadra rossonera porta in dote sin dai primi minuti di questa stagione. Il trionfo al Bernabeu doveva essere la svolta decisiva dell’annata, il punto da cui ripartire e dimostrare, in Italia e in Europa, che il Milan c’era. E invece… E invece la formazione di Fonseca crea, gioca bene, fa spettacolo in attacco (anche grazie a un rinnovato stato di grazia di Rafael Leao), ma, c’è un grosso ma, subisce le offensive del Cagliari, disputando l’ennesima prova insufficiente dal punto di vista difensivo.