Milan, la giornata di Abraham: visite mediche terminate e prime parole FOTO e VIDEO

Tammy Abraham, nuovo acquisto del Milan in arrivo dalla Roma nell'ambito di un'operazione che vede coinvolto anche Alexis Saelemaekers, ha terminato appena dopo le 15 le visite mediche per il club rossonero. Intercettato dai cronisti poco dopo le visite, Abraham si è detto "molto felice" del suo arrivo al Milan. Intorno alle 19 ha firmato il contratto con il Diavolo, attesa per l'annuncio di rito.

Ilsi prepara ad accogliere in rosa l'ennesimo rinforzo della sua campagna acquisti estiva. I rossoneri hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento di, andando così ad aggiungere un importante elemento nel reparto offensivo di Fonseca, già puntellato con l'arrivo di Morata. Oggi èla volta delle: andiamo a seguire tutti gli aggiornamentisulla giornata che sancisce il matrimonio tra Abraham ed il Milan.

LA FORMULA - Dopo i dialoghi serrati tra le due società andati avanti nei giorni scorsi, si è finalmente giunti a un accordo per il trasferimento in rossonero del centravanti inglese. La formula è quella del prestito secco, mentre Alexis Saelemaekers farà il percorso inverso, passando alla Roma sempre con la stessa formula, quella del prestito secco.