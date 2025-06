Milan, la maglia per il 125° anniversario: stile retrò contro il Genoa

Il Milan affronterà il Genoa, nella sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A (in data Domenica 15 dicembre alle ore 20.45) in una serata che sarà pronta a coniugare storia, amore e passione del club meneghino e che vedrà San Siro tingersi completamente di rossonero per celebrare i 125 anni del Club.

Per l’occasione, la formazione rossonera indosserà una maglia speciale celebrativa, realizzata insieme a PUMA e disegnata con l’aiuto dei tifosi. I siti specializzati - di cui foto copertina e gallery - Footy Headlines (anche il portale Esvaphane ha confermato le indiscrezioni lanciate), nel corso delle ultime ore, hanno mostrato le prime immagini in anteprima (condivise anche da alcuni profili social) di quella che potrebbe essere la maglia del Milan per celebrare il 125° anniversario del club.

Il Club ha scelto uno stile retrò, riprendendo le caratteristiche della prima divisa ufficiale indossata dal club: linee sottili rossonere e lo stemma simile a quello del periodo 1899-1907 (scelto dai tifosi), con la croce di San Giorgio.