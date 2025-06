Milan, la peggior difesa del campionato: come Gabbia può diventare la soluzione di Fonseca

Un pessimo avvio di stagione. Difficile pensare a uno scenario più inquietante per i tifosi rossoneri, dopo le prime tre uscite ufficiali in campionato che hanno visto il Milan portare a casa la miseria di 2 punti sui 9 disponibili, grazie ai due pareggi contro Torino e Lazio e alla sconfitta del Tardini con il Parma. Un bottino insufficiente che ha già sollevato ben più di qualche critica nei confronti del tecnico Paulo Fonseca e del rendimento della maggior parte degli elementi in rosa. Complice anche un clima ben poco entusiasmante, i problemi intravisti nella scorsa stagione si sono ripresentati con tutta la loro forza e semplicità. Già al ritorno dalla sosta per le Nazionali (quindi dalla sfida contro il Venezia), la missione sarà una e una sola: vincere e invertire il trend. Sì, ma come esattamente?