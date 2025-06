Maldini, lampo per il mercato: duello in A, il contratto e l'idea del Milan

Daniel Maldini e un guizzo nella prima amichevole che manda un messaggio al Milan e alle pretendenti: è in forma e vuole brillare.

Il trequartista classe 2001 è uno dei rebus da risolvere nelle prossime settimane per i rossoneri, è tornato alla base dopo l'esperienza positiva al Monza - 4 gol e un assist in 11 presenze con i brianzoli nella seconda metà di stagione, dopo aver trascorso la prima parte del 2023/24 in prestito all'Empoli senza particolari sussulti -, ma resta ancora da stabilire quale maglia indosserà nella stagione 2024/25. Il figlio d'arte si sta giocando le sue carte nel corso della preparazione estiva agli ordini di Paulo Fonseca, nel frattempo le pretendenti aumentano e la loro corte si fa sempre più pressante.