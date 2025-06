Milan, l'Atalanta pensa a Saelemaekers: la richiesta di Furlani

Torna al Milan, senza disfare la valigia. Il futuro di Alexis Saelemaekers è lontano da Milanello, il club ha deciso di trovargli una nuova sistemazione, una nuova squadra che possa, questa volta, acquistarlo a titolo definitivo. Il belga, che ha vissuto una stagione da protagonista a Bologna, con 4 reti e 2 assist realizzati in 32 partite stagionali, non è stato riscattato, il prestito oneroso da 500 mila euro non si è trasformato in cessione, per questo sarà nuovamente messo sul mercato.