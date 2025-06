Milan, Leao è una riserva? Involuzione chiara, ma Fonseca ha l'obbligo di ritrovarlo. Tre scenari da evitare

Leao o non Leao? Questo è il dilemma. Se sia più nobile dargli un’altra possibilità o continuare a relegarlo in panchina. Non il più semplice dei problemi da risolvere in casa Milan, visto l’attuale rendimento in campo dell’asso portoghese e la mancata scintilla scattata con il proprio allenatore Paulo Fonseca. Che ci sia qualcosa che non stia funzionando è chiaro quanto evidente: non è un caso, infatti, che nella sfida contro il Napoli capolista e guidato da Antonio Conte, Leao sia stato lasciato in panchina – per scelta tecnica – per la seconda volta consecutiva nello spazio di dieci giorni. Ma cerchiamo di capire esattamente quali siano le problematiche vissute dal numero 10 rossonero e in che modo (oltre che per quale motivazione) diventa fondamentale per Fonseca ritrovarlo nella sua forma più pura.