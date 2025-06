Milan, l'involuzione di Tomori: viaggio dentro la crisi, Pavlovic ha un'occasione unica

Dov’è finito Fikayo Tomori? È una tra le tante e varie domande che i tifosi del Milan si stanno ponendo nel corso di questo avvio di stagione. Un’annata che ha visto la formazione rossonera vivere periodi fortemente altalenanti: dalle prime uscite in cui il club di Via Aldo Rossi ha raccolto due punti in tre partite in campionato, passando per la straordinaria vittoria nella stracittadina contro l’Inter, sino ad arrivare alle due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League, giunte nelle due trasferte di Leverkusen e Firenze. Ed è proprio dalla sfida dell’Artemio Franchi (terminata 2-1 in favore della Fiorentina) che questa analisi vuole partire, andando a sottolineare quelli che sono stati gli episodi che hanno coinvolto – in negativo – Tomori nel corso di questa stagione e, in generale, dell’involuzione vissuta dalla vittoria dello Scudetto e dalla titolarità inamovibile nello scacchiere di Pioli prima e Fonseca ora a oggi.