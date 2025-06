Milan-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la nuova UEFA Champions League ed è subito big match a San Siro: il Milan se la vede con il Liverpool.

Tornano le grandi notti europee e per i rossoneri di Paulo Fonseca, reduce dal primo successo in stagione (4-0 al Venezia), arriva un debutto di fuoco: contro i Reds guidati da Arne Slot, che arrivano dalla prima sconfitta del 2024/25, contro il Nottingham Forest ad Anfield.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Il Milan, dopo il Liverpool, se la vedrà con Bayer Leverkusen, Bruges, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.

Tutte le informazioni su Milan-Liverpool: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.