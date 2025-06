Milan, Maldini e Colombo tornano in Italia: Monza ed Empoli a un passo dalla chiusura

Sono giornate di profondo cambiamento in casa Milan. La tournée americana del Milan è ormai entrata nel vivo, anche grazie alla vittoria per 3-2 sul Manchester City che ha ufficialmente aperto il sipario sul ritiro dei rossoneri negli Stati Uniti. Ma mister Paulo Fonseca si prepara a cambiare alcune carte in tavola in vista dei prossimi impegni, che vedranno i meneghini impegnati in due super sfide contro Real Madrid prima e Barcellona poi.