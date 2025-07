Milan, no ad un De Ketelaere-bis: ultimatum al Club Brugge per Jashari, altrimenti sarà... Guerra

I belgi stanno tirando la corda, memori di quanto è successo nell'estate del 2022, ma riusciranno ancora a vincere questo braccio di ferro?

Trattare con il Club Brugge non è facile, e difficilmente qualcuno lo sa meglio del Milan: dopo la telenovela Charles De Ketelaere, strappato ai nerazzurri delle Fiandre ormai tre anni fa per 35 milioni di euro complessivi, oggi c'è Ardon Jashari in cima alla lista della spesa rossonera, e gli ultimi giorni di trattative hanno visto salire piano piano l'offerta per il centrocampista svizzero fino allo stesso prezzo pattuito dall'allora dirigente Paolo Maldini per l'attuale attaccante dell'Atalanta. La richiesta, però, non si schioda dai 40, un numero al quale difficilmente si arriverà.