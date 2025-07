Milan, nuova idea per il post Theo Hernandez: occhi su Archie Brown, chi è e come gioca

Il Milan studia l'affondo per Archie Brown, terzino sinistro del Gent. Sarà lui il post Theo Hernandez?

Il Milan è fra le squadre più attive in questa sessione di mercato. Complice anche un raduno che comincerà nella giornata di lunedì 7 luglio, il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando a stretto contatto con il tecnico Massimiliano Allegri per regalargli, a stretto giro di posta, la miglior rosa possibile per affrontare la stagione cosiddetta della ripartenza per il club di Via Aldo Rossi, che non sarà impegnato in alcuna competizione europea. E fra le priorità della formazione meneghina c’è quella di rinforzare la sezione terzini, in particolar modo sulla fascia sinistra dove servirà un sostituto di Theo Hernandez, ormai promesso sposo dell’Al Hilal.