Milan, nuovi contatti per Nicolas Jackson: è l'alternativa a Boniface e Vlahovic

Il Milan accelera sul fronte nuovo 9: nuovi contatti per Nicolas Jackson, è l'alternativa a Boniface e Vlahovic.

Il grande obiettivo della seguente sessione di mercato per il Milan rimane sempre la ricerca e l’arrivo di un grande numero 9 che possa affiancare Santiago Gimenez e divenire complementare e alternativo al messicano nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Sono varie le piste sondate da parte del direttore sportivo Igli Tare che sta sfogliando la margherita per capire quale sia la giusta opzione da seguire per arrivare a dama e regalare alla rosa rossonera quel profilo di attaccante che possa aumentare il tasso tecnico e il livello di ambizioni della formazione meneghina.