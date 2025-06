Milan, partono i tagli: tutti gli esuberi presenti in rosa, caso per caso

Il calciomercato del Milan deve ancora scaldarsi: tante le voci su possibili acquisti a partire dal centravanti per arrivare al terzino destro, a un centrale, magari mancino, e a un mediano di contenimento. Tutti ruoli in cui i rossoneri meditano di rinforzarsi e per i quali stanno seguendo diverse piste. Ma non c'è solo il mercato in entrata: mai come quest'anno infatti servirà anche sfoltire una rosa ampia, costruita per un allenatore diverso da Fonseca e che ritroverà alcuni interpreti che hanno vissuto stagioni altalenanti in prestito.

GLI ESUBERI - Sono insomma tanti gli esuberi da piazzare: come riporta Tuttosport, tra ammortamento e stipendio lordo, questi pesano sulle casse del club per circa 17 milioni di euro. Vediamo, caso per caso, le situazioni di ognuno di loro.