Milan, prima offerta al Valencia per Javi Guerra

Il Milan si muove concretamente per Javi Guerra. Ieri Calciomercato.com vi ha raccontato del contatto positivo andato in scena con l'intermediario italiano del centrocampista classe 2003, oggi registriamola preparazione di una prima offerta da 20 milioni di euro, bonus inclusi, per il cartellino del 22enne del Valencia, club che con i rossoneri è in buoni rapporti, come testimonia l'acquisto di Yunus Musah appena due stagioni fa.

LA VOLONTA' DEL CLASSE 2003 - Gli spagnoli non sono orientati ad accettare questa prima proposta, servirà lavorare al rialzo, tra parte fissa e bonus (18 più 2, canonica cifra per gli acquisti rossoneri), per arrivare a Javi Guerra, più che interessato a vestire la maglia del Diavolo e desideroso di trasferirsi a Milano, privilegiata rispetto alle altre destinazioni. Proprio su questo particolare fa leva Igli Tare.

L'ALTRO OBIETTIVO E LA RICHIESTA DEL VALENCIA - Il direttore sportivo del Milan sa anche però che il calciatore del Valencia ha tante richieste sul mercato, oltre a una proposta di rinnovo del contratto da parte dei Murcielagos: trattativa che va conciliata con quella per l'altro grande obiettivo in mediana, il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen, Granit Xhaka. Gli spagnoli partono da una richiesta di 25 milioni e hanno avuto i primi approcci da parte di Aston Villa e Atletico Madrid.

IL FRONTE MUSAH - Nel frattempo, da registrare anche il rallentamento concreto per la cessione di Musah al Napoli, situazione che può fungere da freno alla rapidità necessaria per rapportarsi con gli spagnoli. Da capire se ci sarà un rilancio da parte dei partenopei oppure se l'affare tramonterà definitivamente. Perché questa situazione incide sulla trattativa per Javi Guerra.