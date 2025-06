Milan: Pulisic, Loftus-Cheek o Reijnders? Un problema da '10'. Il nodo trequarti e l'idea per il futuro

Milanello, abbiamo un problema. Volendo citare, ma modificare l’errata quanto ormai popolarissima citazione che deriva dal film Apollo 13 - diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks e Kevin Bacon – ecco che potremmo utilizzare questa frase per sottolineare gli attuali problemi in casa Milan. A dir la verità, ce ne sarebbe più di uno da analizzare: ma se per la fase difensiva, la soluzione può diventare l’affidabilità di Matteo Gabbia ( ECCO COME PUO’ DIVENTARE LA SVOLTA DI FONSECA ), c’è un’altra questione da portare alla luce e provare a risolvere: il trequartista. Sono cambiati allenatori, moduli, interpreti, ma sulla sponda rossonera del Naviglio si fa ancora fatica a trovare il giusto giocatore che possa ricoprire in toto il ruolo del 10. Una ricerca che, tutt’oggi, continua.