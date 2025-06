Milan, Pulisic: "Mai avrei pensato di fare quello che amo per vivere". E promette una nuova esultanza

Inizia la tournée estiva negli Stati Uniti per il Milan, con una risorsa in più. Christian Pulisic è pronto ad aggregarsi ai compagni, arrivati nella notte italiana a New York per il ciclo di amichevoli di lusso contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Il fantasista americano è già in città e presto inizierà a lavorare agli ordini del nuovo allenatore Paulo Fonseca, nel frattempo l'ex Borussia Dortmund e Chelsea è stato ospite, sempre nella notte italiana, del popolare "The Tonight Show", talk presentato da Jimmy Fallon. Le dichiarazioni dell'attaccante rossonero.