Milan, quando rientrano i nazionali: Jovic il primo

Archiviata la prima amichevole contro il Rapid Vienna, terminata 1-1, il Milan continua a lavorare a Milanello agli ordini di Paulo Fonseca per prepararsi all'inizio della stagione.

Il prossimo appuntamento è con la tournée, che permetterà ai rossoneri di affrontare altre big europee in amichevoli di prestigio: Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

MILAN, LE AMICHEVOLI NEGLI USA: DATE E ORARI

Giovedì 25 luglio il Milan partirà alla volta degli Stati Uniti, da cui farà ritorno l'8 agosto per completare l'ultima parte di preparazione. E, nel frattempo, consentire di avere il gruppo al completo in vista del Trofeo Berlusconi contro il Monza il 13 agosto e, quattro giorni più tardi, l'esordio in Serie A contro il Torino.

Di seguito il programma di rientro dei nazionali.