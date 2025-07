Federico Albrizio 07 lug 2025 , 22:40 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 22:41

Milan, Rafa Leao anticipa la cessione di Theo Hernandez e lo saluta: "Non doveva finire così, mi mancherai"

Il terzino francese sta per trasferirsi all'Al Hilal, l'attaccante portoghese già lo saluta sui social: "Non doveva finire così, mi mancherai. Tiferò per te"

