Milan, via alla rivoluzione. Obiettivo incasso e risparmio a bilancio: tutte le cifre da Pavlovic a Emerson Royal

Il Milan sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione di gennaio. Una svolta tecnica partita con la scelta di esonerare Paulo Fonseca e portare a Milano Sergio Conceiçao e che si sta concretizzando anche sul mercato. Tantissimi sono i giocatori attualmente presenti in rosa e più o meno utilizzati dagli allenatori, che potrebbero partire e fare spazio a nuovi innesti con un obiettivo dichiarato: non lasciarsi scappare il treno che porta a un piazzamento Champions League.

COSTI E RICAVI - Il Milan ha capito che le scelte fatte in estate, anche nella campagna di rafforzamento estiva, non hanno garantito, Fofana a parte, un upgrade per un gruppo ritenuto solido. Oggi l'obiettivo del trio Ibrahimovic-Furlani-Moncada è quello di provare a monetizzare il più possibile dalle eventuali partenze e costruire un tesoretto per poter affondare il colpo su obiettivi che erano programmati, eventualmente, per la prossima estate. Come farlo? Da Pavlovic ad Emerson Royal oggi i giocatori in bilico sono addirittura sette.

Di seguito l'analisi dei costi e delle richieste economiche dei singoli casi.