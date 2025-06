Romero all'Alaves, è ufficiale: formula e quanto può incassare il Milan

Il Milan lavora al mercato in entrata, ma nel frattempo porta avanti le operazioni in uscita. Formalizzata la cessione di Jan-Carlo Simic all'Anderlecht, i rossoneri ne annunciano un'altra.

MILAN, SIMIC ALL'ANDERLECHT: TUTTI I DETTAGLI

ROMERO ALL'ALAVES - Il Milan ha infatti ufficializzato la cessione di Luka Romero all'Alaves. Nuova esperienza in spagna dunque per l'esterno offensivo classe 2004, che la seconda parte della scorsa stagione aveva giocato in prestito all'Almeria, con cui ha collezionato 14 presenze realizzando 3 gol.