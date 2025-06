Milan-Samardzic, parte la trattativa con l'Udinese: le condizioni per l'affare

Il Milan e Lazar Samardzic, i discorsi entrano nel vivo. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una semplice suggestione sta diventando un'opzione sempre più concreta per i rossoneri in questa finestra di mercato.

Sono i giorni di Alvaro Morata, ufficializzato dai rossoneri, di StrahinjaPavlovic obiettivo per la difesa e di Youssouf Fofana per il centrocampo. Un nome, quello del francese, non alternativo al serbo-tedesco dell'Udinese, un'opportunità sviluppatasi nelle ultime ore.

MILAN, UFFICIALE MORATA

Moncada, Furlani e Ibrahimovic vogliono arricchire il reparto centrale in quantità e qualità non chiudono la porta all'arrivo di una mezzala offensiva e il fatto è testimoniato anche dai contatti per Adrien Rabiot.