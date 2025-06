Milan, Samardzic può essere il colpo a sorpresa per il centrocampo: le ultime

, a seconda delle condizioni che l’Udinese e l’entourage del calciatore dovessero porre sul tavolo. La priorità del club rossonero per rinforzare il centrocampo rimane un giocatore con caratteristiche più difensive e l’identikit risponde al nome di Youssouf Fofana al Monaco, ma Moncada, Furlani e Ibrahimovic non si precludono la possibilità di arrivare ad una mezzala offensiva - vedi i contatti, al momento rimasti tali, per Adrien Rabiot - che aumenti il tasso qualitativo del reparto. E il calciatore classe 2001 dell’Udinese, a determinate cifre e al realizzarsi di determinate condizioni, può convertirsi nella più classica delle occasioni.