Sarà un Milan più italiano: da Tonali a Ricci fino a Lucca, tutti i nomi per l’estate

Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista dell’estate e tra gli obiettivi del management meneghino, c’è anche quello di riportare in rosa diversi giocatori italiani. Al momento, infatti, il Diavolo è formato prevalentemente da stranieri e in quel di via Aldo Rossi sta crescendo sempre di più la convinzione che per tornare a competere ai vertici, serve una base solida di italiani.

Andiamo, quindi, a vedere quali sono i giocatori italiani nel mirino della dirigenza del Milan. L’articolo prosegue nella gallery