Milan, Simic ceduto all'Anderlecht: è ufficiale, cifre e dettagli dell'affare

Mancavano solo i crismi dell'ufficialità, ora è tutto completo: Jan-Carlo Simic lascia il Milan.

Il difensore classe 2005 dice addio ai rossoneri e si trasferisce in Belgio: è un nuovo giocatore dell'Anderlecht, che lo ha acquistato a titolo definitivo.

Simic dunque dice addio al Milan e all'Italia dopo due anni dal suo arrivo, con i rossoneri il giocatore serbo nato in Germania ha fatto il suo esordio in Serie A trovando anche il gol in prima squadra in occasione della vittoria contro il Monza.