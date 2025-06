Milan, Sportiello ko per due mesi: contatti per Scuffet

Nel pieno della tournée negli Stati Uniti, un primo colpo di scena nella stagione del Milan: Marco Sportiello va ko e starà fuori per diverse settimane, spunta Simone Scuffet per la porta.

Sportiello aveva disputato il primo test di livello dei nuovi rossoneri di Paulo Fonseca in Austria, contro il Rapid, giocando il primo tempo per poi lasciare i pali a Lorenzo Torriani. L'ex Atalanta ha poi saltato la prima amichevole del Soccer Champions Tour contro il Manchester City per un infortunio accidentale subito in albergo durante la mattinata, un trauma alla mano sinistra che ha impedito al classe 1992 di scendere in campo.

Ora arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell'estremo difensore e non sono positivi, al punto da convincere i rossoneri a tornare sul mercato per un vice-Maignan.